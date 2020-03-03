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إخلاء مطار معيتيقة الدولي من الموظفين ومسافري شركة طيران البراق بعد صعودهم للطائرة إثر استهداف المطار مجدداً من قِبل عناصر حفتر بصواريخ الغراد

عين ليبيا | نُشر الثلاثاء، 3 مارس 2020 - 23:42
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