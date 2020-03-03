إخلاء مطار معيتيقة الدولي من الموظفين ومسافري شركة طيران البراق بعد صعودهم للطائرة إثر استهداف المطار مجدداً من قِبل عناصر حفتر بصواريخ الغراد

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عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:08
|الشروق
|07:32
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:37
|المغرب
|19:06
|العشاء
|20:36
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:08
|الشروق
|07:32
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:37
|المغرب
|19:06
|العشاء
|20:36
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:08
|الشروق
|07:32
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:37
|المغرب
|19:06
|العشاء
|20:36
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:08
|الشروق
|07:32
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:37
|المغرب
|19:06
|العشاء
|20:36
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:08
|الشروق
|07:32
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:37
|المغرب
|19:06
|العشاء
|20:36
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:08
|الشروق
|07:32
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:37
|المغرب
|19:06
|العشاء
|20:36
عاجل
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