إدارة التفتيش الزراعي بجولة لسد «وادي المجينين»

مدير إدارة التفتيش بجهاز الشرطة الزراعية طرابلس عميد فوزي بوغالية قام أمس الثلاثاء بجولة تفقدية لسد وادي المجنين.

وأكد مدير إدارة التفتيش بالجهاز خلال الجولة علي أهمية التنسيق بين الأجهزة الضبطية و البلديات لمنع المخالفات التي تُهدد السد، وذلك من أجل المحافظة على حماية البيئة.

و من جهته أكد المهندس إبراهيم الشريف المشرف علي أعمال السد، وأن إحدي أهداف إنشاء السد هي توفبر المياه ودعم المخزون المائي.

حيث يُعتبر الأمن المائي من الأمن القومي للبلاد.

وحذر الشريف من إستمرار وضع مخلفات البناء والقمامة علي ممرات السد مما يسبب عدم إنسياب المياه وحدوث أضرار للمنطقة الزراعية والأحياء السكنية.

ويذكر أن السد تم إنشاءه في العام 1972م وبإرتفاع 42 متر، وعلي مسافة 64 كم جنوب العاصمة طرابلس حيث يوفر كميات من المياه العذبة سنويا تبلغ 9 مليون لتر مكعب حسب ما أفاد المكتب الأعلامي “بوزارة الداخلية”.