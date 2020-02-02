إذا لم يستجب المبعوث الأممي لطلبه.. «لوزون» يُهدد بالدخول في إضراب عن الطعام

أعلن رئيس اتحاد يهود ليبيا رافائيل لوزون، أنه إذا لم يلتفت المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، خلال 72 ساعة، ولم يستجيب لطلباتهم بالجلوس معه، فأنه سيجد نفسه مضطراً لخيار صعب وهو الدخول في إضراب عام عن الطعام.

وخلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة “218” تابعتها «عين ليبيا»، قال لوزون:

إن كرامة يهود ليبيا اليوم على المحك، وتجاوز السيد سلامة معنا كل الحدود، وسار باستهزائه بنا وبنداءاتنا بعيداً جداً، وبصفتي رئيس اتحاد يهود ليبيا لن أسمح لنفسي أن أعيش ما تبقى لي من عمر تحت ذل هذا التجاهل، فشعوري بالظلم اليوم فظيع.

وأضاف:

سأدخل مضطراً في إضراب مفتوح عن الطعام أعلم تماما مخاطره على رجل في سني وفي مثل حالتي المرضية، ولكنني سأكون سعيدا به مهما كانت نتائجه الصحية على جسدي، حتى لو أدى هذا الإضراب إلى موتي، أن أموت مناضلا من أجل حقوق جاليتي أفضل لي من أن أعيش أراقب نظرات الحسرة في عيونهم، وشعورهم بالمهانة والذل كل يوم.

ونوه رئيس اتحاد يهود ليبيا بأن الغرض من الإضراب هو إيصال صوته الاحتجاجي لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

هذا وطالب رئيس اتحاد يهود ليبيا رافائيل لوزون، في وقت سابق، بتمكينه من حضور اجتماع حوار جنيف السويسرية، المزمع عقده المدة القادمة بين أعضاء مجلسي نواب طرابلس وطبرق، وأعضاء المجلس الأعلى للدولة، برعاية أممية.