إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات حفتر في محور صلاح الدين.

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
السبت، 07 ديسمبر 2019
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:26
|الشروق
|07:56
|الظهر
|12:59
|العصر
|15:42
|المغرب
|18:01
|العشاء
|19:31
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:26
|الشروق
|07:56
|الظهر
|12:59
|العصر
|15:42
|المغرب
|18:01
|العشاء
|19:31
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:26
|الشروق
|07:56
|الظهر
|12:59
|العصر
|15:42
|المغرب
|18:01
|العشاء
|19:31
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:26
|الشروق
|07:56
|الظهر
|12:59
|العصر
|15:42
|المغرب
|18:01
|العشاء
|19:31
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:26
|الشروق
|07:56
|الظهر
|12:59
|العصر
|15:42
|المغرب
|18:01
|العشاء
|19:31
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:26
|الشروق
|07:56
|الظهر
|12:59
|العصر
|15:42
|المغرب
|18:01
|العشاء
|19:31
اترك تعليق