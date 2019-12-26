إسقاط طائرة عمودية تابعة لقوات حفتر جنوب مدينة مصراتة.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 26 ديسمبر 2019 - 00:58
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن