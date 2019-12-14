إصابة خزان منتج الديزل بمستودع طرابلس النفطي

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، على توفر المحروقات بشكل طبيعي في جميع محطات التوزيع على الرغم من تعرض مستودعها لإصابة جديدة، فجر السبت.

وأفادت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الخزان رقم (120) الخاص بوقود الديزل بمستودع طرابلس النفطي، أُصِيب بعيار ناري مما أدى إلى حدوث ثقب عميق بالخزان وتسرب الوقود وفقد كمية من وقود الديزل في الخزان.

وفور الإصابة، باشرت فرق الطوارئ والصيانة في اتخاذ الإجراءات الأولية المتمثلة بتفريغ الخزان ونقل الوقود، والسيطرة على التسرب.

وأدانت شركة البريقة لتسويق النقط بشدة هذا العمل وتجدد الاعتداءات على منشآتها وتهديد حياة العاملين فيها، والذين يخاطروا بحياتهم بشكل يومي من أجل خدمة المواطنين، بحسب الشركة.

ويعد هذا الهجوم على مستودع طرابلس أحد العديد من الهجومات التي تعرض لها هذا المستودع في الفترة الأخيرة، وجددت الشركة التحذير من الأضرار الإنسانية والمالية الكارثية التي قد تتسبب الاشتباكات بها.