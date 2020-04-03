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إصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال نتيجة قذائف أطلقتها عناصر حفتر على منازل المواطنين بمنطقة الهضبة القاسي

عين ليبيا | نُشر الجمعة، 3 أبريل 2020 - 18:35
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