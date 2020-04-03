إصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال نتيجة قذائف أطلقتها عناصر حفتر على منازل المواطنين بمنطقة الهضبة القاسي

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عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:26
|الشروق
|06:52
|الظهر
|13:10
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:29
|العشاء
|20:59
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:26
|الشروق
|06:52
|الظهر
|13:10
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:29
|العشاء
|20:59
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:26
|الشروق
|06:52
|الظهر
|13:10
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:29
|العشاء
|20:59
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:26
|الشروق
|06:52
|الظهر
|13:10
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:29
|العشاء
|20:59
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:26
|الشروق
|06:52
|الظهر
|13:10
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:29
|العشاء
|20:59
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:26
|الشروق
|06:52
|الظهر
|13:10
|العصر
|16:44
|المغرب
|19:29
|العشاء
|20:59
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