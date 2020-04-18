إصابة 10 مدنيين جراء قصف عناصر حفتر لمنطقة عرادة في طرابلس

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عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:04
|الشروق
|06:34
|الظهر
|13:07
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:40
|العشاء
|21:10
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:04
|الشروق
|06:34
|الظهر
|13:07
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:40
|العشاء
|21:10
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:04
|الشروق
|06:34
|الظهر
|13:07
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:40
|العشاء
|21:10
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:04
|الشروق
|06:34
|الظهر
|13:07
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:40
|العشاء
|21:10
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:04
|الشروق
|06:34
|الظهر
|13:07
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:40
|العشاء
|21:10
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:04
|الشروق
|06:34
|الظهر
|13:07
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:40
|العشاء
|21:10
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