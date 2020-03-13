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إصابة 3 مدنيين جراء سقوط قذائف أطلقتها عناصر حفتر على منطقة طريق الشوك بطرابلس

عين ليبيا | نُشر الجمعة، 13 مارس 2020 - 15:22
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