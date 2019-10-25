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إصابة 77 فلسطينيًا في مسيرات العودة شرقي قطاع غزة

عين ليبيا | آخر تحديث: 25 أكتوبر 2019 - 19:29
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31 من الجرحى أصيبوا بالرصاص الحي. [الأناضول]
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بإصابة 77 فلسطينيا، مساء الجمعة، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات العودة الكبرى، الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في تصريح، أن 31 من الجرحى، أصيبوا بالرصاص الحي، ولم توضح طبيعة بقية الإصابات.

هذا وتوافد مئات الفلسطينيين، الجمعة، على نقاط تقع قرب السياج الأمني الذي تقيمه دولة الاحتلال الإسرائيلي قرب حدود قطاع غزة، للمشاركة في مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار الأسبوعية.

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وجاءت مسيرة اليوم الجمعة تحت اسم (أسرانا – أقصانا – قادمون) الذي أطلقته الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

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