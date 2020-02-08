إعادة تشغيل الوحدات الغازية بمحطة جنوب طرابلس

ناشدت الشركة الجهات المختصة بوضح حل عاجل لمشكلة تكدس القمامة. [العامة للكهرباء]

أفادت الشركة العامة للكهرباء، السبت، بإعادة تشغيل الوحدات الغازية الثانية والثالثة والخامسة بمحطة جنوب طرابلس بعد تنظيف مصفيات الهواء التي أغلقت بسبب تكدس القمامة الملاصقة للمحطة و تصاعد الدخان “الهباء” ودخوله لتلك المصفيات وإغلاقها.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا العمل استغزق يوم أمس وليلة البارحة، وكللت تلك الجهود بدخول تلك الوحدات على الشبكة الكهربائية.

وناشدت الإدارة التنفيذية للشركة الجهات المختصة بوضح حل عاجل لمشكلة تكدس القمامة الملاصقة لمحطة جنوب طرابلس للحفاظ على سلامة العاملين واستقرار عمل الوحدات الغازية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفادت الشركة العامة للكهرباء، بخروج الوحدات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة بمحطة جنوب طرابلس عن الخدمة، وتوقف المحطة بالكامل وفقد ما قيمة 400 ميجاوات.

وأرجعت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، السبب إلى تكدس القمامة الملاصقة لمحطة جنوب طرابلس وتصاعد الدخان “الهباء” مع وجود ضباب كثيف الأمر الذي أدى إلى انسداد مصفيات الهواء وخروج الوحدات.

وأشار المنشور إلى عدم قدرة الشركة على تصريف الطاقة المنتجة بسبب إصابة أغلب دوائر النقل الرئيسية في جنوب طرابلس، الأمر الذي أدى إلى زيادة العجز في الشبكة الكهربائية.

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