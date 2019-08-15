إعادة فتح المجال الجوي بمطار معيتيقة الدولي بعد إغلاقه ليل الأربعاء/الخميس جراء قصف قوات حفتر الذي أسفر عن مقتل أحد موظفي المطار وإصابة آخرين. عين ليبيا | آخر تحديث: 15 أغسطس 2019 - 14:43 حجم الخط طباعة EmailWhatsAppShareTweetShare EmailWhatsAppShareTweetShare اقرأ أيضافي الجمعة الثانية من رمضان.. 200 ألف يؤدون الصلاة بالمسجد الأقصى المُباركمعركة عين جالوت والنصر المظفر على المغول التتارإيران تُعلن استعدادها للالتزام بالاتفاق النووي من جديد لكن بشرط!الرئاسي يُدين استهداف مقر مجلس النواب في طرابلس من قِبل طيران قوات حفتر
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