إعادة فتح المجال الجوي بمطار معيتيقة الدولي بعد إغلاقه ليل الأربعاء/الخميس جراء قصف قوات حفتر الذي أسفر عن مقتل أحد موظفي المطار وإصابة آخرين.

عين ليبيا | آخر تحديث: 15 أغسطس 2019 - 14:43
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن