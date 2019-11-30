إعلام بركان الغضب: استهداف مُباشر لغرفة عمليات عسكرية وعدة مواقع تستعملها قوات ومرتزقة حفتر بمنطقة قصر بن غشير.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 30 نوفمبر 2019 - 20:42
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