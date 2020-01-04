إعلام بركان الغضب: قصف مسلحي حفتر العشوائي بصواريخ غراد على منطقة شرفة الملاحة طال أكثر من 12 منزلًا و مدرسة للبنات

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 4 يناير 2020 - 11:30
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