إعلام بركان الغضب: قواتنا الباسلة تستهدف بالمدفعية الثقيلة تجمعا لمسلحي حفتر في محور اليرموك وتُلحق به إصابات مُباشرة.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 14 ديسمبر 2019 - 16:11
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