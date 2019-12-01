إعلام بركان الغضب: قواتنا تبسط سيطرتها الكاملة على كوبري الزهراء والوضع بالطريق الساحلي طبيعي.

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الأحد، 01 ديسمبر 2019
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:22
|الشروق
|07:51
|الظهر
|12:56
|العصر
|15:42
|المغرب
|18:01
|العشاء
|19:31
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:22
|الشروق
|07:51
|الظهر
|12:56
|العصر
|15:42
|المغرب
|18:01
|العشاء
|19:31
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:22
|الشروق
|07:51
|الظهر
|12:56
|العصر
|15:42
|المغرب
|18:01
|العشاء
|19:31
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:22
|الشروق
|07:51
|الظهر
|12:56
|العصر
|15:42
|المغرب
|18:01
|العشاء
|19:31
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:22
|الشروق
|07:51
|الظهر
|12:56
|العصر
|15:42
|المغرب
|18:01
|العشاء
|19:31
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:22
|الشروق
|07:51
|الظهر
|12:56
|العصر
|15:42
|المغرب
|18:01
|العشاء
|19:31
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