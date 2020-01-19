إعلان نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا

ميركل تعلن نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا. [رويترز]

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، في مؤتمر صحفي نتائج قمة برلين بشأن ليبيا، وذلك بمشاركة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وقالت ميركل إن المشاركين في قمة برلين بشأن ليبيا اتفقوا على ضرورة احترام حظر السلاح وتحسين مراقبته في المستقبل.

وأضافت:

لا نستطيع حل كافة المشاكل في ليبيا بيوم واحد ولكن يمكننا إعطاء دفعة وهناك عملية ملزمة اتفقنا عليها.

وتابعت:

هناك الكثير من الخلافات بين طرفي النزاع في ليبيا وهما لم يكونا جزءا من المؤتمر لكنهما كانا في برلين لكي يتم إعلامهم بالمحادثات.

وأعلنت المستشارة الألمانية أن اللجنة العسكرية المشتركة حول الهدنة في ليبيا ستجتمع الأسبوع المقبل.

وأوضحت ميركل:

اتفقنا على خطة شاملة وعلى حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومراقبته بشكل أقوى.

من جانبه قال وزير الخارجية ألماني هايكو ماس، إنهم حققوا الأهداف التي حددوها بشأن قمة ليبيا في برلين.

وشدد على أن الأمم المتحدة ستشرف على مسار السلام في ليبيا بداية من فبراير المقبل.

وتابع ماس:

اتفقنا على تأسيس لجنة متابعة تضمن تنفيذ القرارات المتخذة في مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

هذا واستضافت العاصمة الألمانية، اليوم، فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وواسعة النطاق، وذلك بعد المحادثات الليبية الليبية التي جرت مؤخراً، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.

وشارك في اجتماع برلين قادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات والجزائر والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.

ويأتي مؤتمر برلين بعد أيام من اجتماع عقد في موسكو تناول الموضوع الليبي بمشاركة ممثلين عن روسيا وتركيا، بالإضافة إلى حفتر والسراج.