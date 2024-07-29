إلغاء رحلات جوية بمطار بيروت وسط مخاوف من هجوم إسرائيلي

ذكرت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية اليوم أن عدم انتظام مواعيد رحلاتها الجوية يتعلق بمخاطر التأمين في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني الذي تسبب بإلغاء أو تأخر بعض الرحلات في مطار بيروت.

وقالت مجموعة لوفتهانزا إنها علقت 5 مسارات جوية من بيروت وإليها تشغلها شركات الخطوط الجوية الدولية السويسرية ويورو وينغز ولوفتهانزا حتى 30 يوليو/تموز إمعانا في الحذر.

وأدى هجوم صاروخي أسقط 12 قتيلا في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل يوم السبت إلى زيادة المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله.وفوض مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو بالرد على الهجوم، ونفى حزب الله مسؤوليته عن الهجوم.

وأظهرت شاشة عرض معلومات الرحلات بمطار بيروت وموقع فلايت رادار 24 الإلكتروني لتتبع الرحلات، أن الخطوط الجوية التركية ألغت أيضا رحلتين الليلة الماضية.

كما ألغت شركة طيران صن إكسبرس للرحلات منخفضة التكاليف ومقرها تركيا وشركة إيه جيت التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة طيران إيجه اليونانية والخطوط الجوية الإثيوبية وشركة طيران الشرق الأوسط؛ رحلات كان من المقرر وصولها إلى بيروت اليوم الاثنين، بحسب موقع «فلايت رادار 24».