«إليزالبيث الثانية» تُصادق على قانون خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي

ستبدأ بعد الخروج فترة انتقالية يُجري خلالها الطرفان مفاوضات تجارية. [رويترز]

صادقت الملكة إليزابيث الثانية رسمياً، الخميس، على القانون المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي آخر الشهر الحالي.

ووقعت ملكة بريطانيا، الخميس، على التشريع الخاص بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لتحصل الوثيقة رسمياً على صفة القانون.

وأبلغ نائب رئيس مجلس العموم للبرلمان البريطاني، نايجل إيفانس، بحسب التلفزيون المحلي، النواب بتوقيع الملكة على مشروع القانون الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وصادق مجلس العموم البريطاني، الأربعاء، نهائيا على اتفاق “بريكست”، ليفسخ المجال أمام الخروج التاريخي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمقرر بعد 9 أيام.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أقر مجلس العموم البريطاني، بشكل نهائي، مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وصوت مجلس العموم البريطاني على اتفاق “بريكست” الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع دول الاتحاد الأوروبي، بعد ثلاث سنوات ونصف من التعثر.

وتم تمرير نص الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع دول الاتحاد الـ27، بكل سهولة في المجلس، حيث يتمتع جونسون بأغلبية ساحقة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2019.

هذا ومن المتوقع الآن أن يتخذ الاتحاد الأوروبي سلسلة خطوات لإعطاء الاتفاق بين لندن وبروكسل حول “بريكست” صفة القانون الدولي، بعد أن خاض الجانبان مفاوضات متوترة حول شروط انسحاب المملكة المتحدة أدت إلى استقالة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي.

وينص التشريع على مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 31 يناير الحالي، لتبدأ بعد ذلك فترة انتقالية يجري خلالها الطرفان مفاوضات تجارية.