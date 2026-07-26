إنجاز ليبي عالمي.. «يوسف الشرع» يتوج ببرونزية بطولة العالم للكاراتيه في رومانيا

حققت الرياضة الليبية إنجازًا عالميًا جديدًا بعد تتويج البطل يوسف عبدالله الشرع بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للكاراتيه المقامة بمدينة كلوج نابوكا في رومانيا.

وأحرز يوسف الشرع المركز الثالث في منافسات الكومتي الفردي لوزن تحت 65 كجم لفئة 16–17 عامًا، ضمن منافسات البطولة التي شهدت مشاركة 46 رياضيًا من نخبة أبطال العالم في هذه الفئة.

وأكد هذا التتويج الحضور المشرف للرياضة الليبية في المحافل الدولية، كما يعكس جهود إعداد ورعاية المواهب الرياضية الليبية وتأهيلها للمنافسة في البطولات العالمية.

وتقدمت وزارة الرياضة بأصدق التهاني والتبريكات إلى البطل يوسف عبدالله الشرع، وإلى أسرة الاتحاد الليبي للكاراتيه الموحد – الجينيرال، متمنيةً استمرار النجاحات وتحقيق مزيد من الإنجازات للرياضة الليبية في المشاركات الدولية المقبلة.

تواصل الرياضة الليبية تسجيل حضورها في عدد من المنافسات الدولية، حيث تمثل مشاركات الرياضيين الليبيين في البطولات العالمية فرصة لإبراز المواهب المحلية وتعزيز حضور ليبيا على الساحة الرياضية الدولية.