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إيران: الرد على مقتل «سليماني» سيشمل مواقع عسكرية إسرائيلية

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 5 يناير 2020 - 19:49
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الجيش الأمريكي قتل سليماني بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب كإجراء دفاعي. [أ ب]

هدد قائد سابق بالحرس الثوري الإيراني، بأن رد طهران على مقتل القائد العسكري قاسم سليماني سيشمل مدينة حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية.

وقال “محسن رضائي” في كلمة بثها التلفزيون أمام تجمع للمشيعين في طهران:

انتقام إيران من أمريكا على اغتيال سليماني سيكون قاسيا،، ستكون حيفا ومراكز عسكرية إسرائيلية ضمن الرد.

هذا وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر الجمعة الماضي، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وأسفرت الضربة عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بالإضافة إلى أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين.

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وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من تلك الهجمات.

وأفاد البنتاغون، بأن الجيش الأمريكي قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين بالخارج.

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