إيشلر: جنودنا جاهزون للوقوف بجانب الديمقراطية في ليبيا

قال مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر، إن الجنود الأتراك سيكونون جاهزين للوقوف إلى جانب الديمقراطية والإرادة الشعبية في وجه من يريد إنشاء ديكتاتورية عسكرية في ليبيا، حسب وصفه.

وفي تصريحات صحفية له الثلاثاء، أوضح “إيشلر” أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق حافظت على حقوق كل من الدولتين في إطار القانون الدولي.

ونوه مبعوث الرئيس التركي بأن الخطوة التي اتخذتها الحكومتان غيرت قواعد اللعبة، وأقلقت كل الجهات التي تحاول تقاسم البحر المتوسط بطرق غير مشروعة، وفق قوله.

وأشار إلى أن هناك من يحاول أن يُفشل هذه الاتفاقية التاريخية من خلال دعم حفتر بشكل غير شرعي على أمل أن يستطيع السيطرة على طرابلس.