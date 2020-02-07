إيطاليا تدعم مهمة أوروبية محتملة لمراقبة حظر السلاح على ليبيا

روما ومدريد ستسعيان لجعل هذه المهمة فعّالة بقدر الإمكان. [آكي]

أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، دعم بلاده بشدة، لمهمة أوروبية محتملة لمراقبة الحظر الأممي المفروض على دخول السلاح إلى الأراضي الليبية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الإسبانية مدريد، مع نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، أشار الوزير الإيطالي إلى أن روما ومدريد ستسعيان لجعل هذه المهمة فعّالة بقدر الإمكان.

ونقلت وكالة “آكي” عن دي مايو قوله:

إيطاليا تدعم بأقصى قدر من القوة مهمة للاتحاد الأوروبي لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا، لأنه إن لم نتمكن من إيقاف إمدادات الأسلحة لكلا الطرفين، فإننا لن نوقف هذه الحرب بالوكالة، التي يتعين أن تكون مصدر قلقنا ليس بسبب ظاهرة الهجرة، ولكن لأن عدم الاستقرار بسبب الحرب يساهم في نشر الإرهاب.

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