إيطاليا تُؤكد على حاجة ليبيا لرسالة واضحة من الولايات المتحدة لإنهاء الحرب

دي مايو: ليبيا تحتاج أمريكا لإنهاء الحرب بالوكالة. [أرشيف/آكي]

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن هناك حاجة لرسالة واضحة من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ليبيا.

ونقلت وكالة “آكي” للأنباء عن دي مايو قوله، في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس”، الأربعاء:

نحتاج اليوم إلى الأميركيين أكثر من أي وقت مضى، كما يجب أن نتأكد من أن تتلقى جميع الجهات الفاعلة المعنية بهذه الحرب بالوكالة رسالة واضحة من جانب الولايات المتحدة، وهي “إنهاء تدخلها ووقف إرسال الأسلحة، بالإتفاق على وقف دائم لإطلاق النار”.

كما أعرب الوزير الإيطالي عن الشكر للمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامه، لأنه تمكن من تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة ووضع الخصمين حول طاولة، وفق قوله.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية يقول:

في هذه اللحظة التاريخية، نعرف أن هناك عملية دبلوماسية جارية ويجب أن نتشبث بها، لأنها الطريقة الوحيدة لإيجاد حل.

واختتم حديثه بالتأكيد مجدداً بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا.