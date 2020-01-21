إيطاليا تُعرب عن قلقها إزاء الإجراءات التي أدت إلى تعليق إنتاج النفط

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 21 يناير 2020 - 20:41
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