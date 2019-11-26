إيطاليا: دعوة «ترامب» لدول الناتو زيادة إنفاقها العسكري غير واقعية

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، إن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى زيادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي “الناتو” ميزانيات إنفاقها الدفاعي لتصل إلى 2% من نواتجها المحلية الإجمالية بحلول 2024، مطلب غير واقعي.

وفي تصريح صحفي على هامش مؤتمر برلين للأمن، الثلاثاء، أكد الوزير الإيطالي أن تحقيق الهدف المنشود تلبية لطلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر غير ممكن من الناحية الواقعية.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن “غويريني” قوله:

أعتقد أنه من المهم بدلا من ذلك، تنفيذ خطة تدريجية للاستثمارات في قطاع الدفاع من أجل الارتقاء بكفاءة معداتنا العسكرية.

وأشار إلى أن مسألة زيادة مساهمة الدول في الميزانية الدفاعية المشتركة ستطرح خلال قمة الحلف الشهر المقبل في العاصمة البريطانية لندن.

هذا وعلق وزير الدفاع الإيطالي على اعتبار الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” مؤخرا الناتو أنه في حالة من “الموت الدماغي”، قائلا:

أعتقد أنه من المفيد التفكير بالمستقبل من أجل ضمان قدرة الحلف على التطور ومواجهة التهديدات الجديدة، لكنني أعتقد أنه لا غنى عن الحلف.

وأضاف: