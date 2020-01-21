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اتفاق فرنسي جزائري على تعزيز التشاور لحل الازمة الليبية

عين ليبيا | آخر تحديث: 21 يناير 2020 - 21:17
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الرئيس الجزائري يستقبل وزير الخارجية الفرنسي. [وكالة الأنباء الجزائرية]

قال وزير الخارجية الفرنسي “جون إف لودريان”، إن الجزائر وفرنسا ستعملان سوياً من أجل وقف دائم للنار في ليبيا، وعودة أطراف الأزمة كلها إلى طاولة الحوار.

وأضاف “لودريان”، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الجزائري “صبري بوقادوم” في العاصمة الجزائر أن الطرفين الجزائري والفرنسي، اتفقا على تعزيز التعاون فيما بينهما، من أجل الإسهام في حل الأزمة الليبية، بالطرق السياسية.

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هذا وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم أجرى محادثات مع لودريان، حيث شكلت المحادثات التي جرت بمقر وزارة الشؤون الخارجية فرصة للوزيرين لدراسة وضع علاقات التعاون بين البلدين وسبل ووسائل تعزيزها.

وفي نفس الإطار، تطرق الوزيران بشكل “معمق” إلى القضايا الاقليمية والدولية “ذات الاهتمام المشترك” خاصة الوضع في ليبيا ومالي.

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