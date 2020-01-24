اجتماع استثنائي لمجلس وزراء «الوفاق»

عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، اجتماعا استثنائياً، الخميس، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وبحضور نواب وأعضاء المجلس، ووزراء الحكومة، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن الاجتماع ناقش التهديد الذي وصفه بـ”الإرهابي” الذي تتعرض له حركة الطيران المدني بمطار معيتيقة، من قِبل القوات المعتدية على العاصمة.

وتم الاتفاق على عدم الرضوخ لهذا التهديد الإرهابي الذي يضاف إلى سلسلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتي تضمن بعضها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي صدر الثلاثاء الماضي.

ووجه “السراج” الخارجية الليبية بالتواصل العاجل مع الجهات الدولية ذات العلاقة ووضعها أمام مسؤولياتها تجاه هذا التهديد الإرهابي غير المسبوق.