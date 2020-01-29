اجتماع بمحطة كهرباء الخمس لبحث سُبل رفع كفاءة الشبكة الكهربائية

ناقش الاجتماع إمكانية زيادة إمدادات الوقود الغازي المغذي لمحطة الخمس. [العامة للكهرباء]

عُقِد الأربعاء بمحطة كهرباء الخمس، اجتماع لمناقشة إمكانية زيادة إمدادات الوقود الغازي المغذي لمحطة الخمس، استعداداً لقرب انتهاء وإنجاز عمليات الصيانة والتشغيل للمحطة الغازية الاستعجالية بقدرة 500 ميجاوات، والمتوقع دخولها على الشبكة مع نهاية شهر أبريل القادم.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، بأن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المتواصلة والمستمرة التي تبذلها الإدارة التنفيذية للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية، واستعدادا للذروة الصيفية القادمة، واستكمالاً ومتابعةً للتنسيقات والاجتماعات السابقة بين الشركة العامة للكهرباء، والمؤسسة الوطنية للنفط، وشركة سرت لتصنيع النفط و الغاز.

وحضر الاجتماع مدير عام الإنتاج ومدير إدارة محطة الخمس، ومدير إدارة الكفاءة، ومدير دائرة التخطيط، إلى جانب ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة سرت.

هذا وعلى هامش الاجتماع قام الحضور بزيارة ميدانية لمحطة تخفيض الضغط (كيلومتر 10) للاطلاع على الوضع التشغيلي الحالي والتصميمي.