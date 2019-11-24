اجتماع بمركز رقابة الأغذية والأدوية طرابلس لبحث آخر المستجدات

عُقِد الأحد، بمقر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في العاصمة طرابلس، اجتماع ضم مدير مكتب الرقابية الداخليه بالإدارة العامة، ومدير فرع طرابلس، ومدير الشؤن الإدارية والمالية بفرع طرابلس، ورئيس قسم الرقابة الداخلية بفرع طرابلس ومفتشي المركز.

وأوضح المكتب الإعلامي بالمركز، أن الاجتماع يأتي لبحث آخر المستجدات، ووضع الخطط والعمل على إنجاح العمل الرقابي والتفتيشي في إطار الغذاء والدواء المتداول داخل الأسواق المحلية.

كما تم التطرق إلى وضع آلية محكمة فى الجوالات الميدانية بجميع أنواعها داخل مدينة طرابلس، وحل المشاكل المختناقات والنواقص التي تواجه العمل.

كما أشاد مركز الرقابة بالدعم المعنوي لمدير عام المركز لمثل هذه الاجتماعات، من أجل الخروج منها بنتائج تخدم المصلحة العامة من تدريب وتأهيل المفتشين.