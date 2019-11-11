اجتماع تحضيري بين وزارتي العمل والحكم المحلي لوضع آلية الاستفادة من فائض الملاكات الوظيفية

عُقِد الاثنين، بديوان وزارة العمل والتأهيل في طرابلس، اجتماع ضم وزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر، ووزير العمل التأهيل المهدي الأمين، ووكيل وزارة العمل والتأهيل علي عكاشة، وبحضور بعض مدراء الإدارات والمكاتب المختصة بالوزارتين.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة العمل، بأن هذا الاجتماع تحضيري للجنة (346) الخاصة بوضع آلية للاستفادة من فائض الملاكات الوظيفية في البلديات بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي.

وبحث الاجتماع إعداد الهيكل التنظيمي للملاك الوظيفي لوزارة الحكم المحلي وعمل آلية للاستفادة القصوى من فائض الملاك الوظيفي المحالين لمكاتب العمل بالمناطق وتنسيبهم للعمل بالقطاعات بالبلديات.

وأكد وزير العمل على أهمية تناغم العمل بين الجهتين لتسهيل إجراءات عمل اللجنة وتدليل الصعوبات.

هذا وناقش الاجتماع تفعيل أقسام التفتيش الوظيفي والعمالي لغرض المتابعة والتفتيش على القطاعات والجهات الإدارية والنشاطات الأهلية والشركات داخل نطاق كل بلدية.