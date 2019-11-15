اجتماع تقابلي بين داخلية «الوفاق» والبعثة الأممية

ترأس وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق العميد “خالد مازن”، الخميس، اجتماعاً فني تقابلي بمستشار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومندوب عن البرنامج الإنمائي، وعضو عن اللجنة التنمية الفرعية، ومقرر اللجنة المركزية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بلجنة المشاريع المقامة مع البرنامج الإنمائي لتطوير الشرطة والأمن، وخاصةً مشروع مركز الشرطة النموذجي ومشروع صيانة معهد تدريب الشرطة التابع لمديرية أمن طرابلس.

وأستمع الوكيل إلى شروح وافية من قِبل مستشار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومن قِبل المُشرفين على هذه المشاريع.

وخلُص الاجتماع إلى جملة من التوصيات والتعليمات موجهة إلى مكتب المشروعات بوزارة الداخلية.