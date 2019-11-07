اجتماع تقابلي بين وزارة العمل والمنظمة الدولية للاهتمام بالشباب

عُقِد الخميس، بديوان وزارة العمل والتأهيل في العاصمة طرابلس، اجتماع تقابلي مع المنظمة الدولية للاهتمام بالشباب.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، أن الاجتماع يأتي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وترأس الاجتماع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، وبخضور رئيس المنظمة أحمد أبوبكر، وباقي الأعضاء، ومدير إدارة التشغيل والاستخدام، وبعض الإدارات المختصة.

وتمحور الاجتماع حول تقديم مبادرة وآلية عمل بين المنظمة ووزارة العمل والتأهيل، حيث عرضت المنظمة رؤيتها وهدفها لدعم الشباب وخلق فرص عمل لهم ودعم وتبني أفكارهم وتنميتها في جميع المجالات.

من جانبه رحب الوزير بهدف المنظمة ومشروعها ودعم الشراكة بين القطاع العام والخاص.