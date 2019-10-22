اجتماع موسع لرؤساء الأجهزة الرقابية

عُقِد مساء الثلاثاء، اجتماعاً بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في العاصمة طرابلس، ضمّ رؤساء الأجهزة الرقابية سليمان الشنطي رئيس هيئة الرقابة الإدارية المُكلف، وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، ونعمان الشيخ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بمشاركة عدد من مدراء الإدارات العامة والمكاتب والمستشارين بالأجهزة.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الاجتماع يأتي لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة ذات العلاقة بالعمل الرقابي المشترك للأجهزة.

وتم الاتفاق على التعاون وتظافر الجهود والتنسيق المباشر والتواصل المستمر بين الأجهزة الرقابية.

كما تم التطرق إلى معالجة التداخل الحاصل بين الاختصاصات والانطلاق برؤية جديدة لمواصلة العمل الرقابي المشترك لتحسين أداء الأجهزة التنفيذية واكتشاف مواطن الفساد ومحاربته وفقاً للاختصاصات المُسندة لكل جهاز.

هذا وتم اعتبار هذا الاجتماع منطلق للعمل الرقابي المشترك بين الأجهزة الرقابية على أن تعقبه اجتماعات أخرى بشكل دوري و متواصل.