اختتام البرنامج التدريبي لرفع القدرة المُؤسسية للمعهد العالي للقضاء

اُختُتِمت الجمعة، بالعاصمة تونس، الدورة التدريبية الخاصة بتطوير قدرات التدريب والتعليم للمعهد العالي للقضاء.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة العدل بحكومة الوفاق، بأن الاختتام جاء بعد أن تلقى المتدربون تأهيلا مكثفا وعلى مرحلتين منفصلتين.

وكانت المرحلة الأولى في شهر يوليو الماضي بهولندا وتركزت على تعريف وتأهيل المشاركين على طرق التدريس الحديثة وكذلك استخدام الوسائل التكنولوجية في المجالات التعليمية والتربوية.

وتمحورت المرحلة الحالية الثانية حول أسس وضع المناهج وطرق إعداد المخططات الدراسية.

وحضر حفل الاختتام مدير إدارة العلاقات والتعاون بوزارة العدل والسكرتير الثاني بسفارة المملكة الهولندية ومندوب عن بعثة الاتحاد الأوربي لدى ليبيا.

وعبر مدير الإدارة في كلمته عن شكر وتقدير الوزارة لكل من الجانب الهولندي و الاتحاد الأوروبي “اليوبام” ومركز التعاون القانوني الدولي الذين رعوا ومولوا ونظموا هذا البرنامج التدريبي، والذي يأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة لتطوير و رفع قدرات الهيئات القضائية و العدلية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

