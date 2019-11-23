اختتام فعاليات دورة تدريب المُدربين في إدارة أمن الانتخابات

نُظِمت بمدينة الحمامات في تونس، فعاليات دورة تدريب المُدربين في إدارة أمن الانتخابات، بمشاركة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، واللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، ووزارة الداخلية، وتنفيذ منظمة “كرييتف”.

وأفاد المكتب الإعلامي بمفوضية الانتخابات، بأن هذه الدورة تأتي ضمن الجهود المبذولة من الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية، من أجل خلق بيئة انتخابية آمنة.

اشتملت أجندة الدورة على العديد من المواضيع ذات العلاقة بإدارة أمن الانتخابات، ومنها مفهوم وعوامل العنف الانتخابي في إطار الدورة الانتخابية، وعوامل التخفيف منه، إلى جانب التعرف على نظم تحليل وتوقع أمن الانتخابات والشركاء المتداخلين فيه.

كما تم خلال جلسات الدورة التعرف على بعض التطبيقات الإلكترونية المستخدمة في رصد أمن الانتخابات، حيث تلقى المشاركون تدريب عملي على كيفية استخدام هذه التطبيقات.

وأشارت المفوضية إلى أن هذه الدورة تمثل حجر الأساس لمشروع يهدف إلى تأسيس إدارة مختصة في أمن الانتخابات، ونشر ثقافة ومفهوم أمن الانتخابات الشامل في إطار العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة.