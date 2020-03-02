ارتفاع وفيات فيروس «كورونا» في إيطاليا إلى 52 بعد تسجيل 18 حالة جديدة

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عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:09
|الشروق
|07:34
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:36
|المغرب
|19:05
|العشاء
|20:35
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:09
|الشروق
|07:34
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:36
|المغرب
|19:05
|العشاء
|20:35
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:09
|الشروق
|07:34
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:36
|المغرب
|19:05
|العشاء
|20:35
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:09
|الشروق
|07:34
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:36
|المغرب
|19:05
|العشاء
|20:35
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:09
|الشروق
|07:34
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:36
|المغرب
|19:05
|العشاء
|20:35
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:09
|الشروق
|07:34
|الظهر
|13:19
|العصر
|16:36
|المغرب
|19:05
|العشاء
|20:35
عاجل
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