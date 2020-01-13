استئناف الدراسة الأربعاء المُقبل بمدارس بلديات طرابلس

عقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لشؤون الديوان والتعليم العام “عادل جمعة، اجتماعاً الاثنين، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، مع مراقبي التعليم ببلديات طرابلس.
وأعلن الوكيل بعد نقاش مستفيض مع مراقبي التعليم بشأن ضرورة عودة الحياة التعليمية إلى طبيعتها في العاصمة بعد إعلان التهدئة ووقف إطلاق النار، استئناف الدراسة في كافة مؤسسات التعليم العام بمراحله المختلفة (رياض الأطفال – الأساسي – الثانوي) بداية من يوم الأربعاء المقبل، وتحديداً في المؤسسات البعيدة عن خطوط الأشتباك باستثناء المدارس التابعة لبلدية أبوسليم، موضحاً بأنه سيتم دراسة مدى إمكانية عودة الدراسة بها مع عميد البلدية في أقرب وقت ممكن.
وشدد الوكيل خلال الاجتماع، الذي ضم مديري بعض الإدارات والمكاتب بالوزارة ومراقبي التعليم ببلديات (أبوسليم – طرابلس المركز – تاجوراء – سوق الجمعة – عين زارة- حي الأندلس) على مراقبي التعليم بأهمية إخطار مديري المؤسسات التعليمية التابعة لهم بتفقد جميع المدارس ودراسة مدى إمكانية استئناف الدراسة فيها وتهيئتها لاستقبال الطلاب انطلاقاً من يوم الغد.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الترتيبات والاحتياجات اللازمة لإجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لا مركزياً بحيث تجرى بشكل مستقل في كل مراقبة تعليم على حدا وعلى نفس النمط التي تجرى به امتحانات طلبة سنوات النقل، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لوزارة التعليم.
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