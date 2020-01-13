استئناف الدراسة الأربعاء المُقبل بمدارس بلديات طرابلس

تطرق الاجتماع إلى مناقشة الترتيبات لإجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي. [تعليم الوفاق]

عقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لشؤون الديوان والتعليم العام “عادل جمعة، اجتماعاً الاثنين، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، مع مراقبي التعليم ببلديات طرابلس.

وأعلن الوكيل بعد نقاش مستفيض مع مراقبي التعليم بشأن ضرورة عودة الحياة التعليمية إلى طبيعتها في العاصمة بعد إعلان التهدئة ووقف إطلاق النار، استئناف الدراسة في كافة مؤسسات التعليم العام بمراحله المختلفة (رياض الأطفال – الأساسي – الثانوي) بداية من يوم الأربعاء المقبل، وتحديداً في المؤسسات البعيدة عن خطوط الأشتباك باستثناء المدارس التابعة لبلدية أبوسليم، موضحاً بأنه سيتم دراسة مدى إمكانية عودة الدراسة بها مع عميد البلدية في أقرب وقت ممكن.