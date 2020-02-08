استئناف الدراسة ببلدية مصراتة ابتداء من الأحد

أصدرت غرفة الطوارئ الخاصة مصراتة، قرارها باستئناف الدراسة لمرحلتي التعليم الاساسي والثانوي اعتبارا من يوم غد الأحد.

جاء ذلك بعد أن ناقشت غرفة الطوارئ وزارة التعليم بحكومة الوفاق، الأوضاع الوظيفية والامتيازات لكافة العاملين بمراقبة تعليم مصراتة المتفرغين لدعم عملية بركان الغضب وعملية تحرير سرت – الجفرة، كما توصلت الغرفة إلى حلول عملية لإشكال عدم توفر وسيلة نقل للطلاب لمؤسساتهم التعليمية نظرا لغياب أولياء أمورهم.

هذا وتعتبر هذين النقطتين إلى جانب الأوضاع الأمنية من أهم الأسباب التي دعت إلى استمرار إيقاف الدراسة خلال الفترة الماضية.

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