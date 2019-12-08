أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، الأحد، عن استئناف العمل بمستودع طرابلس النفطي صباح اليوم، وعم الاستقرار والهدوء في محيط المستودع، وذلك بعد الاشتباكات التي حدثت يوم أمس مما اضطر الشركة لإخلاء كل العاملين بشركة البريقة من المستودع.
وطمأنت شركة البريقة بأن الوقود والغاز متوفر كما أن عمليات تزويد الوقود والغاز رجعت لطبيعتها صباح اليوم.
هذا وأعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، في وقت سابق، إيقاف العمليات التشغيلية بمستودع طرابلس التابع لها، بسبب تصاعد وتيرة الاشتباكات المسلحة في محيط العاصمة.
وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن اشتداد وتيرة الاشتباكات والقصف العشوائي أمس السبت أصبح يهدد حياة الموظفين، ما اضطرها لإيقاف العمليات التشغيلية وتفعيل خطة الإخلاء بمستودع طرابلس.
وطمأنت “البريقة” المستهلكين بأن الوقود متوفر وعملية تزويد المحروقات تسير بشكل اعتيادي من ميناء طرابلس البحري، وأن توزيعات الغاز مستمرة من مستودع الهاني بالعاصمة.
كما أكدت الشركة أن إمدادات المحروقات من الخارج مستمرة من خلال المؤسسة الوطنية للنفط وفق برنامج التوريد المعد سلفا لهذا الشهر.
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