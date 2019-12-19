استمرار حالات سرقة الأسلاك الكهربائية

أفادت الشركة العامة للكهرباء، بازدياد حالات سرقة الأسلاك الكهربائية لمكونات الشبكة.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه في إطار الاعتداءات المتكررة وشبه اليومية على مكونات الشبكة الكهربائية التي تزايدت وثيرتها خلال هذه الأيام، ورد بلاغ عن وقوع حالات سرقة أسلاك، الخميس، قُدِرت بمسافة (1650 كيلو متر) على خط الساعدية المتغذي من محطة 30 الساعدية، بنطاق دائرة توزيع شمال العزيزية بإدارة توزيع سهل الجفارة.

وأوضحت الشركة أن هذا الأمر تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من منطقة الساعدية.

هذا وأخلت الشركة العامة للكهرباء، في وقت سابق، مسؤوليتها من حدوث أي انقطاعات بشبكة التوزيع نتيجة هذه الاعتداءات المُستمرة على مكونات الشبكة الكهربايية، بالاضافة إلى الخسائر الكبيرة التي تتكبدها جراء تلك الجرائم المتكررة وشبه اليومية.