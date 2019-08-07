استهداف مطار معيتيقة بالتزامن مع وصول طائرة الخطوط الجوية الليبية القادمة من صفاقس.

عين ليبيا | آخر تحديث: 7 أغسطس 2019 - 18:14
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