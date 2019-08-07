استهداف مطار معيتيقة بالتزامن مع وصول طائرة الخطوط الجوية الليبية القادمة من صفاقس. عين ليبيا | آخر تحديث: 7 أغسطس 2019 - 18:14 حجم الخط طباعة EmailWhatsAppShareTweetShare EmailWhatsAppShareTweetShare اقرأ أيضامواصلات الوفاق تبحث سُبل الإسراع في أعمال الصيانة بمطار معيتيقةالوطنية للنفط وشركة «هاليبرتون» الأمريكية تناقشان استئناف الأنشطة في ليبياشمام: المعركة الوحيدة التي تستحق القتال هي معركة «استعادة الهوية المفقودة»بهدف زيادة الإنتاج.. الوطنية للنفط تفتتح أول مكتب دولي للإشراف على المشتريات
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