الأركان الإسرائيلية: تصعيد في التهديدات الإيرانية ضدنا

كشفت الأركان الإسرائيلية عن تصاعد التهديدات الإيرانية ضد الكيان الإسرائيلي في الآونة الأخيرة.

جاء ذلك على لسان رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيف كوخافي، الذي قال إن بلاده تسمع عن تصعيد في التهديدات الإيرانية ضدها في الآونة الأخيرة.

ووجه كوخافي، اليوم الاثنين، رسالة تهديد إلى إيران وشركائها، قائلا فيها: “سمعنا مؤخرا عن تصعيد التهديدات من جانبهم، إذا اتخذ أعضاء المحور الراديكالي، ضمن الدائرة الأولى أو الثانية من الدول إجراءات ضد إسرائيل، سيهاجم الجيش الإسرائيلي بقوة كل من كان شريكا بشكل جزئي أو كامل، قريب أو بعيد”.

وقال كوخافي خلال حفل منح وسام العمل العسكري على مشارف القدس المحتلة في اللطرون في أعقاب زيارة رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي: “إنه تم إعداد وتنفيذ خطوات الاستجابة وجميع الخطط”.

وأضاف: “هذه حملة تعكس الجيش الإسرائيلي في أفضل حالاته، والذي يعتبره أعداؤه جيشا مقداما ومبدعا ونشطا وهجوميا يؤدي مهامه بدقة وبشكل مفاجئ ومهني. تتضمن هذه الحرب الاستباقية سلسلة طويلة من العمليات المعقدة، في جميع المجالات. بعضها ظاهر والبعض الآخر سري”.

وتابع؛ “الجيش الإسرائيلي يعمل يوما بعد يوم، وأسبوعا بعد أسبوع، وعلى مدار العام، ويقوم بمهمته في الدفاع.. يوفر الجيش الإسرائيلي الحماية والأمن لشعب إسرائيل في دولة إسرائيل، منعنا العمليات الإرهابية بسبب النشاط المكثف والاعتقالات الليلية في الضفة الغربية. كشفنا عن أنفاق إرهابية.. أوقفنا الهجمات الإلكترونية واعترضنا الصواريخ التي أطلقت على الجبهة الداخلية”.