«الأعلى للدولة» يستعرض تطورات الأوضاع في مرزق

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفقة النائب الأول محمد بقي، اجتماعًا مع عدد من أعضاء المنطقة الجنوبية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، أن الاجتماع ناقش تطورات الأحداث في مدينة مرزق خاصة والجنوب بشكل عام.

وخلُص الاجتماع إلى جملة من الإجراءات الواجب اتباعها لوقف نزيف الدم، أهمها العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار بين الأطراف المتنازعة وتوفير ممرات آمنة للخدمات الإنسانية.

كما تم الاتفاق على دعوة الأطراف ذات العلاقة إلى الجلوس الفوري لمناقشة أسباب الأزمة والوصول إلى حلول لها برعاية المجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى دعوة أعيان وحكماء المنطقة الجنوبية إلى المساعدة في تحقيق الاستقرار وإنهاء النزاعات ونبذ الفرقة وحقن الدماء.