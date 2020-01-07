«الأعلى للدولة» يستعرض قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة الليبية

عٌقِد الثلاثاء بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، اجتماع ضم النائب الأول لرئيس المجلس “محمد بقي” والنائب الثاني “فوزي العقاب”، ومقرر المجلس، ومستشار وزارة الخارجية لشؤون مجلس الأمن.

واستعرض الاجتماع الذي حضره أيضاً أعضاء من لجنتي السياسة والمصالحة الوطنية بالمجلس الأعلى للدولة، بعض قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة الليبية.

وتم التطرق إلى الاختراقات التي تقوم بها بعض الدول لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، الأمر الذي فاقم الأزمة الليبية.