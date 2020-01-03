الأعلى للدولة يستهجن تحيز الجامعة العربية ويدعو لنقل مقرها

استهجن المجلس الأعلى للدولة، التصريح الصادر عن أمين عام جامعة الدول العربية الذي وضع من خلاله تفسيراً مغلوطاً لما جاء في نص القرار الصادر عن مجلس الجامعة والمتعلق برفض التدخلات الخارجية في ليبيا، إذ حصرها في التدخلات الخارجية غير العربية، بحسب المجلس.
وفي بيان له الجمعة، قال المجلس إن المخالفات المتكررة للأمانة العامة لنص وروح ميثاق الجامعة العربية، وخروجها عن المهام المناطة بها، ومحاولتها تسيير الأمانة حسب توجهات دولة المقر مصر، وعدم احترامها لسيادة الدول الأعضاء، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الأمانة أمست إدارة من الإدارات بوزارة الخارجية المصرية، فباتت مقيدة بتوجهاتها ورهينة لسياساتها، بحسب البيان.
وأضاف البيان:
فلم تقم الأمانة العامة للجامعة العربية بأي مبادرة في اتجاه وقف العدوان على طرابلس إحدى عواصم الدول الأعضاء رغم مرور 9 أشهر على بدأه وارتكاب كل تلك الجرائم بحق المدنيين، ولم تلعب أي دور إيجابي في سبيل التوصل إلى تسوية للأزمة الليبية، متجاهلة بذلك كافة قرارات مجلس الجامعة حول ليبيا.
وتابع المجلس:
كما أنه لا يخفى على الجميع أن دولة مصر التي تحتضن مقر الأمانة العامة للجامعة تعتبر من أكبر الداعمين لمجرم الحرب حفتر الذي تمرد على السلطة الشرعية وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، الذي أكدت الجامعة العربية على أنه أساس لأي حل سياسي للأزمة الليبية.
وأكد المجلس الأعلى للدولة على أن هذا التحيز الواضح للأمانة العامة، وفقدانها للحيادية وارتهان قراراتها لمصر بالمخالفة لميثاق الجامعة وسيادة أعضائها، يجعل من مصر دولة غير مؤهلة لاحتضان مقرها، إذ أن استمرار تواجده في مصر سيجعلها عاجزة عن أداء مهامها ولعب أي دور إيجابي تجاه الدول الأعضاء.
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