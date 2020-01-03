الأعلى للدولة يستهجن تحيز الجامعة العربية ويدعو لنقل مقرها

استهجن المجلس الأعلى للدولة، التصريح الصادر عن أمين عام جامعة الدول العربية الذي وضع من خلاله تفسيراً مغلوطاً لما جاء في نص القرار الصادر عن مجلس الجامعة والمتعلق برفض التدخلات الخارجية في ليبيا، إذ حصرها في التدخلات الخارجية غير العربية، بحسب المجلس.



وفي بيان له الجمعة، قال المجلس إن المخالفات المتكررة للأمانة العامة لنص وروح ميثاق الجامعة العربية، وخروجها عن المهام المناطة بها، ومحاولتها تسيير الأمانة حسب توجهات دولة المقر مصر، وعدم احترامها لسيادة الدول الأعضاء، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الأمانة أمست إدارة من الإدارات بوزارة الخارجية المصرية، فباتت مقيدة بتوجهاتها ورهينة لسياساتها، بحسب البيان.



وأضاف البيان: