«الأعلى للدولة» يعقد جلسته العادية الـ43

عقد المجلس الأعلى للدولة، الأحد، بمقره في العاصمة طرابلس جلسته العادية الـ43.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس، أن الجلسة خُصِصت لاستكمال البنود التي ناقشها أعضاء المجلس بالجلسة التشاورية الأسبوع الماضي، والمتمثلة في مناقشة الأوضاع السياسية والعسكرية بالبلاد ومناقشة الأوضاع المعيشية وسُبل التخفيف من معاناة المواطنين لا سيما المتضررين من العدوان على طرابلس، إضافة لمناقشة المناصب السيادية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي وآلية التوافق عليها بين المجلسين.

كما ناقش أعضاء المجلس خلال جلسة اليوم باستفاضة الوضع السياسي الراهن بالبلاد، وأكدوا على مواصلة الاستمرار في صد العدوان على العاصمة طرابلس عسكريا وسياسيا، وعلى الانفتاح على المبادرات السياسية المطروحة سابقا مع التحفظ على بعض الجزئيات.