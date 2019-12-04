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«الأعلى للدولة» يُؤكد على حق «الرئاسي» في عقد مذكرات تفاهم مع أي دولة

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 4 ديسمبر 2019 - 00:57
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أكد المجلس الأعلى للدولة على الحق المشروع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في عقد مذكرات تفاهم مع أي دولة، خصوصاً تلك التي من شأنها حماية مقدرات الدولة الليبية وتعزيز أمنها وحدودها.

جاء ذلك في بيان للمجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء، بشأن مذكرة التفاهم الليبية التركية.

وقال المجلس في بيانه:

وعلى الدور المناط بالمجلس الأعلى للدولة حسب الاتفاق السياسي، فإنه يؤكد على تمسكه بالمذكرة المشار إليها، وعلى أهميتها وصحتها، وآثارها الإيجابية في حماية مقدرات الليبيين، وشرعيتها وتوافقها التام مع أهداف بنود الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية النافذة.

وأبدى المجلس الأعلى للدولة استغرابه من استنكار بعض الدول (مصر- اليونان وقبرص) على المجلس الرئاسي ممارسة حقه في الحفاظ على الموارد الوطنية، خاصة وأن هذه المذكرة لا تستهدف دولة بعينها، مؤكدا الحرص على تطوير العلاقات المشتركة مع هذه الدول.

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عبدالحق عبدالجبار

هل تسال الام والخالة وعشرة من قبليتها عن العروس ؟ !!!!! ولكن العيب ليس فيكم العيب في الشعب الذي لم يلبس لكم فرعة

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59 ثانية مضت