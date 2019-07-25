الأعلى للدولة يُقدم تعازيه إلى الشعب التونسي في وفاة الرئيس «قايد السبسي»

قدم المجلس الأعلى للدولة تعازيه إلى الشعب التونسي في وفارة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي.
وقال المجلس في بيان الخميس، إنه تلقى ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، الذي وافته المنية صباح الخميس، بعد 5 سنوات قضاها بصفته أول رئيس منتخب بعد الثورة التونسية.
وأضاف المجلس الأعلى للدولة يقول:
وينقل المجلس الأعلى للدولة تعازيه وتعازي الشعب الليبي إلى الشقيقة تونس؛ شعباً وبرلماناً وحكومة، ويدعو الله أن يغفر للفقيد ويتغمده برحمته، والذي كان حريصا على مصلحة ليبيا وداعما للتوافق ورافضا للتدخلات الخارجية السلبية في شؤون الليبيين؛ وكلنا ثقة في قدرة القوى السياسية في تونس على التمسك بالدستور والمسار السياسي والالتفاف حول مؤسسات الدولة، و ضمان استمرار أول تجربة ديمقراطية خاضتها تونس منذ عقود عديدة والتأكيد على نجاحها.
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