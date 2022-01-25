الأفريكوم: تغيير الحكومة قد يؤدي إلى نزاع عسكري في طرابلس

قالت القيادة الأمريكية في إفريقيا الأفريكوم إنّ طلب مجلس النواب تشكيل حكومة جديدة هي خطوة قد تضع الفصائل الرئيسية ضد بعضها البعض.

الافريكوم وفي بيان لها عقب جلسة مجلس النواب، أشارت إلى احتمالية رفض المؤسسات السياسية الأخرى وبعض الفصائل المسلحة أي خطوة لتغيير الحكومة.

وأضاف الأفريكوم أنّ مجلس النواب هيئة سياسية معترف بها وهناك العديد من الهيئات السياسية الاخرى المتنافسة معترف بها دوليا، ولكن يبدو أن شرعية النواب تلاشت السنوات الأخيرة.

وذكرت الأفريكوم أنّ التعبئة العسكرية حول طرابلس تثير مخاوف من أن أي نزاع على الحكومة قد يؤدي إلى اشتباكات داخل المدينة.